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فن

اليوم يبدأ عرض مسلسل «بخط الأيد» على شاشة «دى إم سي»

السبت 04/يناير/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
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أميرة الدراما "إيمان العاصى" تجسد شخصية جديدة ومختلفة

تبدأ قناة "دى إم سى"، في الثامنة من مساء اليوم السبت، عرض أولى حلقات مسلسل "بخط الايد" من تأليف هالة الزغندي، وبطولة أحمد رزق وسوسن بدروإيمان العاصى وصفاء جلال وخالد كمال ومحمد حاتم ومحمد محمود ويسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف.

المسلسل من تأليف هالة الزغندي. وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي بتناوله عدة قضايا اجتماعية ينتج عنها العديد من المشكلات داخل العمل ويحاول أبطال الحلقات الوصول لحلول لتلك القضايا المستوحاة من الحياة .

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة حيث يصل عدد حلقاته إلى 45 حلقة.

ومن جهتها أعربت "أميرة الدراما" إيمان العاصي عن تفاؤلها بمسلسلها الجديد (بخط اليد) مشيرة إلى إنها تظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل وتمنت أن يتقبل الجمهور شخصيتها في المسلسل حيث ستكون مفاجأة بكل المقاييس فهى شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل لافتة إلى أن هذه النوعية من المسلسلات تستهويها وتفضلها على أي نوعية أخرى من ألوان الدراما وأشارت أيضا. الى أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر .

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