دولت أبيض.. روسية اعتنقت الإسلام بسبب محمد رفعت

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة "دولت أبيض"، حيث توفيت فى الرابع من يناير عام 1978، واشتهرت "دولت" بدور الأم الصارمة القاسية في تربيتها، والأم الأرستقراطية شديدة التمسك بالتقاليد.



"دولت حبيب بطرس قصبجي"، هو الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة التي ولدت في 29 يناير عام 1896 بأسيوط، وكانت والدتها روسية الأصل، أما والدها فكان مترجمًا بوزارة الحربية في السودان، وهناك تعلمت "دولت" بمدرسة الراهبات.



أصبحت واحدة من أشهر الأمهات في تاريخ السينما المصرية، ومن أبرز أفلامها "زينب" و"أولاد الذوات" و"الوردة البيضاء" و"الشيخ حسن" و"غرام الأسياد" و"إمبراطورية ميم" وغيرهم.



ولدت "دولت" في مدينة أسيوط، وتزوجت من جورج أبيض في عام 1923 وحملت اسمه.



اكتشفها الفنان عزيز عيد عام 1917 وذلك في إحدى الحفلات، وعرض عليها التمثيل في فرقته، وكان أول دور تؤديه في مسرحية الكونتيسة خلي بالك من إميلي لجورج فيدو، ثم مسرحية ليلة الدخلة وقامت بدور العروسة.



ونجحت في أول تجربة لها على المسرح، ثم انتقلت إلى فرقة نجيب الريحاني، وانتقلت عام 1918 إلى فرقة زوجها.



وكان أول دور تمثله بفرقة زوجها جوكاستا بمسرحية أوديب الملك، ومنذ ذلك تخصصت في أدوار الملكات والشخصيات العظيمة، سافرت إلى سوريا مع فرقة أمين عطا الله عام 1920، ثم التحقت بفرقة منيرة المهدية.



في عام 1921 مثلت في «أوبريت شهرزاد» لفرقة سيد درويش، ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني، انضمت مع زوجها إلى فرقة يوسف وهبي في عام 1923.



يعد عام 1953 عام التحول في حياة "دولت أبيض"، ففي هذا العام اعتنقت الإسلام بدلًا من المسيحية مع زوجها وابنتيها سعاد وإيفون، ويقال إن من أسباب إسلامها الاستماع للآذان والقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت، وفي حديث إذاعي سابق، قالت إنها تقضي أوقاتها في تربية أحفادها والقراءة والاستماع للقرآن الكريم.