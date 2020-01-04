-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دولت أبيض.. روسية اعتنقت الإسلام بسبب محمد رفعت

السبت 04/يناير/2020 - 04:02 ص
الفنانة دولت أبيض
الفنانة دولت أبيض
إسلام جمال
طباعة
يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة "دولت أبيض"، حيث توفيت فى الرابع من يناير عام 1978، واشتهرت "دولت" بدور الأم الصارمة القاسية في تربيتها، والأم الأرستقراطية شديدة التمسك بالتقاليد.

"دولت حبيب بطرس قصبجي"، هو الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة التي ولدت في 29 يناير عام 1896 بأسيوط، وكانت والدتها روسية الأصل، أما والدها فكان مترجمًا بوزارة الحربية في السودان، وهناك تعلمت "دولت" بمدرسة الراهبات.

أصبحت واحدة من أشهر الأمهات في تاريخ السينما المصرية، ومن أبرز أفلامها "زينب" و"أولاد الذوات" و"الوردة البيضاء" و"الشيخ حسن" و"غرام الأسياد" و"إمبراطورية ميم" وغيرهم.

ولدت "دولت" في مدينة أسيوط، وتزوجت من جورج أبيض في عام 1923 وحملت اسمه.

اكتشفها الفنان عزيز عيد عام 1917 وذلك في إحدى الحفلات، وعرض عليها التمثيل في فرقته، وكان أول دور تؤديه في مسرحية الكونتيسة خلي بالك من إميلي لجورج فيدو، ثم مسرحية ليلة الدخلة وقامت بدور العروسة.

ونجحت في أول تجربة لها على المسرح، ثم انتقلت إلى فرقة نجيب الريحاني، وانتقلت عام 1918 إلى فرقة زوجها.

وكان أول دور تمثله بفرقة زوجها جوكاستا بمسرحية أوديب الملك، ومنذ ذلك تخصصت في أدوار الملكات والشخصيات العظيمة، سافرت إلى سوريا مع فرقة أمين عطا الله عام 1920، ثم التحقت بفرقة منيرة المهدية.

في عام 1921 مثلت في «أوبريت شهرزاد» لفرقة سيد درويش، ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني، انضمت مع زوجها إلى فرقة يوسف وهبي في عام 1923.

يعد عام 1953 عام التحول في حياة "دولت أبيض"، ففي هذا العام اعتنقت الإسلام بدلًا من المسيحية مع زوجها وابنتيها سعاد وإيفون، ويقال إن من أسباب إسلامها الاستماع للآذان والقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت، وفي حديث إذاعي سابق، قالت إنها تقضي أوقاتها في تربية أحفادها والقراءة والاستماع للقرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محطات في حياة الفنانة "سرينا إبراهيم" من الأسكندرية لتل أبيب

في ذكراها.. "ماري منيب" أيقونة الحماة المصرية

"فرق العمر بينهما 4 سنوات".. أبرز المعلومات عن زوجة مسعود أوزيل

في ذكرى وفاتها.. تعرف على "علوية جميل" معشوقة محمود المليجي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«جن» في حفل خطوبة تركي آل الشيخ (فيديو)

منذ يوم

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

منذ حوالي 11 ساعة

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

منذ حوالي 6 ساعات

اليونان وقبرص وإسرائيل تدين قرار تركيا بنشر قواتها فى ليبيا

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

مقتل شبل الزيدى زعيم «كتائب الإمام على» فى ضربة جوية ببغداد

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

مصدر أمني عراقي: ضربة جوية تستهدف عجلات شمال بغداد

حفتر: أطالب الليبيين بالوحدة لردع السلطان التركي المعتوه

القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

بسبب الطقس.. محافظ البحيرة يؤجل الامتحانات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

إطلاق كتاب "صوت صارخ من البرية" بدار الثقافة الجديدة

الليلة.. علاقة المسرح بالفن التشكيلى بجمعية محبى الفنون الجميلة

اليوم.. "ملاكم ليبرفيل" بسينما الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك