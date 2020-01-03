ميريام فارس تطرح «حبيبي سعودي يعدّلي مودي» (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، كليب أغنيتها الجديدة «حبيبي سعودي» عبر قناتها على موقع «يوتيوب».



وغنت ميريام الأغنية للمرة الأولى خلال حفلها الغنائي الذي قدمته مؤخرًا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وتنظمه الهيئة العامة للترفيه.



الأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، وألحان يوسف العماني، ميكس وماسترينج محمد عصمت.