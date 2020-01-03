أسامة كمال يكشف حقيقة تقديم برنامج جديد

علق الإعلامي أسامة كمال، على ما تردد حول عودته لقناة «القاهرة والناس» قائلًا إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي حوار جاد لبرنامج جديد.



وأضاف كمال عبر منشور على صفحته على «فيس بوك»: «أعلن هذا اليوم حتى لا يظن البعض أنني وراء نشر مثل هذه الشائعات التي لا تزيد عن كونها تكهنات في معظمها من أشخاص أفاضل أيضًًا يغمرونني بكرمهم».



وأكد أنه حين يكون هناك حوار جاد لظهور جديد لن يتردد في إعلانه، مردفًا: "حتى ذلك الحين كل أمنياتي للزملاء الموجودين على الشاشة أو خلف الميكروفون بالتوفيق، ودعواتي لكل محب يقرأ هذه الكلمات بأن يحقق له الله ما يتمنى من خير ولمن انتهزوا فرصة ابتعادي وتصيدوا، أدعو لهم أيضًا أن يهديهم الله".