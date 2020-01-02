مصرع طفل غرقًا بمصرف مياه في قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا داخل مصرف مياه أمام منزله بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا اللواء محمد ضبش مدير مباحث قنا يفيد مصرع طفل غرقا بمصرف مياه أمام منزله بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.



وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن انتقلت إلى موقع الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل بلعب كرة القدم أمام المنزل، انزلقت الكرة داخل مصرف مائى فحاول إخراجها، إلا أنه غرق داخله.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.