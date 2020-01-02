بدء المرحلة الثانية لتطوير العشوائيات بـ400 مليون جنيه

بدأ صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة الوزراء، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بوضع خطة للمرحلة الثانية الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة، عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا، وذلك من خلال رفع كفاءة شبكات الحركة وإنارة الطرق الرئيسية والداخلية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية، استكمالا لخطة الدولة في تطوير المناطق العشوائية وبعد أن قام الصندوق بالإنتهاء من إعداد خطط التطوير وتوفير التمويل اللازم لكافة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وتشمل أعمال التطوير بالمناطق المستهدفة أعمال رصف الطرق، سواء بالأسفلت أو الإنترلوك، بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق وذلك بتكلفة حوالي 400 مليون جنيه وفي فترة تنفيذ 12 شهرا.



وكشف المهندس ايهاب حنفي، منسق عام المشروعات بالصندوق، عن أنه في هذا الشأن يتم توقيع ملحق إتفاقية تعاون بين المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واللواء أحمد راشد عطيفي، محافظ الجيزة، لتطوير عدد 13 منطقة غير مخططة بمحافظة الجيزة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تحسين الحالة العمرانية وتطوير هذه المناطق بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية، بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة وتطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها.



تأتي محافظة الجيزة كثالث محافظة يتم التوقيع معها بعد محافظتي الوادي الجديد والإسكندرية.

حيث سيتم توقيع ملحق إتفاقيات التعاون يوم السبت القادم الموافق 4-1-2020 بديوان عام محافظة الجيزة الساعة الثالثة عصرًا وبحضور السيد المهندس خالد محمد صديق، المدير التنفيذي للصندوق، والسيد المهندس هشام جوهر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والدعم الفني، والسيد الأستاذ إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق تطوير المناطق العشوائية.



