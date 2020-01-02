ماجد المصري يستعد لـ«الوجه الآخر»

بدأ الفنان ماجد المصري في تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "الوجه الآخر" كاسم مبدئي للعمل، والذي ينتمي لنوعية الدراما المطولة الـ45 حلقة.



وعلم "الدستور" أن "المصري" فور عودته من المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن فعاليات موسم الرياض، بدأ عقد جلسات عمل مع صناع مسلسل "الوجه الآخر"، كل من المخرج محمد بكير والمؤلف فداء الشندويلي؛ للاستقرار على الشكل النهائي لشخصيته التي سيجسدها خلال الأحداث، بالإضافة إلى اختيار وترشيح باقي الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل.



المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي"، ومن المقرر أن ينطلق تصويره نهاية يناير الجاري، لعرض العمل على الفضائيات قبل حلول شهر رمضان المقبل.



وكانت آخر أعمال ماجد المصري الدرامية مسلسل "بحر"، الذي عرض نهاية العام الماضي، وخاض به البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، وميرنا نورالدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.