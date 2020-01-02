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عالم

وزير خارجية الصين يبدأ جولته الإفريقية بالقاهرة.. الثلاثاء

الخميس 02/يناير/2020 - 02:14 م
جريدة الدستور
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يزور عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، مصر و4 دول إفريقية أخرى خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "جينج شوانج"، في تصريح اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن وانج سيزور كل من مصر وجيبوتي وإريتريا وبوروندي وزيمبابوي، بناء على دعوات من وزراء الخارجية في هذه الدول.

وأضاف "شوانج"، أن هذه الجولة هي أول زيارة خارجية لوزير الخارجية الصيني في العام الجديد، حيث تلتزم الصين منذ نحو 30 عامًا ببدء العام الجديد بزيارة لدول إفريقية، ما يعكس اهتمام الصين الكبير بتنمية العلاقات مع إفريقيا، ويدل على قوة الصداقة طويلة الأمد بين الجانبين.

وتابع "شوانج"، أن العام الجاري يوافق الذكرى العشرين لإنشاء منتدى التعاون بين الصين وإفريقيا، ويعد عامًا مهمًا فيما يتعلق بتنفيذ نتائج مؤتمر قمة بكين لمنتدى التعاون الصين- إفريقيا.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الصيني سيلتزم، خلال جولته الإفريقية، بمفهوم الإخلاص الحقيقي والمنفعة المتبادلة وتعميق التواصل مع الجانب الإفريقي، وتعزيز توافق الآراء المهم الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الصيني "شي جين بينج" والقادة الأفارقة، وتعزيز البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، وتعميق الصداقة التقليدية بين الجانبين.

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