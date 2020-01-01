الرئيس التونسي يؤجل اعتماد الحكومة ويطالب بمواصلة المشاورات

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، على أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة الجملي في أقرب وقت بعد تقديمه تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم.



وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان، أنه كان من المنتظر أن يخصّص المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء الرئيس قيس سعيد برئيس الحكومة المكلف لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة، لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، وذلك وفق وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" الحكومية التونسية.



ويعني هذا البيان أن المشاورات ما زالت مستمرة وقد يتم رفض بعض الأسماء في الوزارات المطروحة من قبل قيس سعيد، أو رفض الحكومة برمتها.



وكشف الحبيب الجملي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم عن تسليم أسماء الوزراء الذين اقترحهم لتشكيل حكومته، مؤكدا أن الحكومة تضم عددا من الكفاءات المستقلة، وذلك بعد موافقة حركة النهضة على تشكيل الحكومة فيما ترفض أحزاب أخرى التشكيل الجديد.