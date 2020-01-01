جامعة الزقازيق تكرم بطلة المضمار «آية عبدالرازق»

كرم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، البطلة الرياضية آية أشرف عبدالرازق، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بنات، لحصولها على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، خلال مشاركتها بالبطولة العربية التاسعة للمضمار والبطولة العربية للطريق ومنحها ميدالية تذكارية، متمنيًا لها دوام التوفيق والتميز في جميع المسابقات المحلية والإقليمية والدولية.



جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال يوسف عميد كلية التربية الرياضية بنات، والدكتورة إيناس سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث توجه رئيس الجامعة للجميع بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مؤكدًا ضرورة تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لجميع الطلاب أصحاب المواهب الرياضية، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للمشاركة في المسابقات، وحصد البطولات، وتمثيل الجامعة في المحافل المختلفة بشكل لائق ومشرف.



وأوضحت الدكتورة أمال يوسف، أن الطالبة آية أشرف قد فازت في البطولة العربية التاسعة للمضمار بالميدالية الذهبية و3 فضيات وبرونزيتبن، بالإضافة إلى فوزها في البطولة العربية للطريق بالميدالية الذهبية في سباق الكونتر إكيب والفضية فردي عام.



يذكر أن مصر قد فازت بالبطولة العربية التاسعة للمضمار التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 حتى 30 ديسمبر 2019 تحت رعاية الإتحاد العربي للدراجات بمشاركة دول "الإمارات- الجزائر- المغرب- السعودية- الأردن- الكويت- مصر- البحرين "، بينما أقيمت البطولة العربية للطريق ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، وفازت بالبطولة دولة الإمارات.