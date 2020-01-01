حملات تموينية موسعة على مخابز الدقهلية

وجه السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، يحيى محمد السيد القائم بأعمال مدير إدارة تموين أجا، بمواصلة الحملات التموينية اليومية، وذلك عبر المرور على المخابز والمحلات لضبط المخالفين.



ونجحت حملة برئاسة كمال الشويمي ومصطفى عوض، ترافقهما القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر، من ضبط مخبز "عفاف.م.ح.ال" بقرية جراح، ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا، ومخبز الطاهرة "ال.ا.ن" بقرية البساتين ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا أيضًا.



كما تم تحرير محضر رقم 709 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "إسماعيل.ع.ع.ال" صاحب مطعم بقرية ميت إشنا، لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 710 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ، ضد "صلاح الدين.م.ال.ع" صاحب محل بقالة بقرية ميت إشنا، لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 711 جنح أجا أمن دولة طوارئ، ضد "وائل.ح.ز.ح" صاحب محل بيع أعلاف بكفر المندرة لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 24272 لسنة 2019 جنح أجا، ضد "عزه.م.ع.ع" صاحبه محل بقالة بقرية ميت إشنا لعدم وجود شهادة صحية.



كما تم تحرير محضر رقم 24273 جنح أجا، ضد "محمود.ن.م.ا" صاحب محل بقالة بمدينة أجا لعدم الترخيص.