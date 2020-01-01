لتجنب العدوى بصالونات التجميل.. اتبع هذه النصائح

بالتزامن مع إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مرور الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" على 16326 صالون تجميل وناد صحي؛ لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"، نرصد لك خلال سطور أهم النصائح الواجب اتباعها لتجنب العدوى.



• استخدم شفرة الحلاقة مرة واحدة فقط.

• التأكد من استخدام الحلاق "جوانتى" جديد معك.

• على الحلاق أن يستخدم صندوق الأمان للتخلص من الأدوات الحادة.

• التأكد من استخدامه لمريلة ماكنتوش جديدة "استخدام مرة واحدة لكل عميل".

• التأكد من استخدام المناديل الورقية بدل الفوط متعددة الاستخدام لتجنب العدوى.

• التأكد من عدم استخدام الحلاق لمستلزمات العناية بالأظافر والقدمين لأكثر من عميل.



وهناك عدة طرق تعمل على انتقال فيروس الكبد عن طريق تناول الخضار والفواكه الملوثة بمياه المجاري وخاصة الفواكه البحرية، الاتصال الجنسي بين شخصين أحدهما مصاب بالفيروس، الرضاعة إذ ينتقل الفيروس عن طريق حليب الأم، نقل دم مصاب بالفيروس إلى شخص آخر سليم.



كما يمكن انتقال الفيروس عن طريق الإصابة بعدوى جرثومية قادرة على التسبب بالتهاب الكبد الفيروسي، شرب الكحول بشكل مفرط، استخدام الأدوات الحادة التي يستخدمها الشخص المصاب مثل شفرات الحلاقة، استخدام إبر الحقن الملوثة بدم مريض مصاب وخاصة بين متعاطي المخدرات، تناول علاج دوائي.