التحقيق مع متهم بتهريب المهاجرين الغير شرعيين بطرق مشبوهة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع متهم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا تخصص في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية، واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية (مصطنعة ومزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة) المستخدمة في نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي، وعدد (2) هاتف محمول.



وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.