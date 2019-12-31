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توك شو

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:49 م
حمو بيكا
حمو بيكا
أحلام عبدالرحمن
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رفض مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا، الاتهامات الموجهة إليهما من البعض بأنهما تسببا في فتح باب المهرجانات، والذي تسبب في ظهور مهرجانات كلماتها بذيئة.

وقال أوكا، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كان فيه ناس قبل أوكا أورتيجا، بتغني، ظهرنا في 2008، مكنش فيه ميديا ولا تسليط ضوء عليه".

ووجه أوكا رسالة لمطربي المهرجانات الجدد، ومن بينهم حمو بيكا، قائلًا: "فيه حاجات نقدر نسمعها، وحاجات لأ، لازم تكون الأغنية واقعية"، بينما قال أورتيجا: "أتمنى من الناس ميقلوش أي كلام وخلاص، ركزوا في كل حاجة بيعملوها".

حمو بيكا: "اشمعنا أوكا أورتيجا"

كان حمو بيكا، قال في مقطع فيديو بنشره على "فيسبوك": "بوجه رسالة لنقابة الموسيقيين، إنتوا عايزين مني إيه، إنتوا دمرتوني، فيه ناس مفيش معاها ورق وشغالة، وناس زيي بتغني مهرجانات وشغالة وبتدوهم تصاريح".

وأضاف: "بمناسبة السنة الجديدة، قررت قناة النهار استضافتي لكن النقابة منعت ظهوري على القناة، وفوجئت بأوكا وأورتيجا وشاكوش سيظهرون على إحدى القنوات، وهذا يعني أن الأمر شخصي بيني وبين النقابة".

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