رسالة أحمد موسى إلى السيسي بمناسبة العام الجديد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "كل سنة وإنت بألف خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك على ما تقوم به من جهد كبير من أجل الدولة المصرية وشعب مصر العظيم".



وأضاف" موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التحديات كبيرة جدا، ولكن الشعب المصري على ثقة كبيرة في قيادة الرئيس السيسي، وقيادته كانت في أصعب الأوقات التي مر بها التاريخ المصري.



كما أوضح موسى، أن الرئيس السيسي يؤكد في كل مرة أنه قادر على مواجهة التحديات الخارجية ويطالب بوحدة الشعب المصري من الداخل دائما.



وتابع: "فرق كبير بين مصر 2013 و2014، وبين مصر الآن"، مشيرا إلى أن مصر كل عام في حال أفضل وتتقدم يوما بعد يوم.



