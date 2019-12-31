جنبلاط يطالب بتوضيح ملابسات هروب غصن إلى لبنان

طالب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بضرورة توضيح قضية كارلوس غصن رجل الأعمال اللبناني الذي وصل إلى بيروت في وقت سابق هربا من اليابان، ويحاكم بعدة تهم منها الاختلاس المالي.



وقال جنبلاط في بيان مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع تويتر "بغض النظر عن الظروف والأسباب التي أدت إلى احتجاز كارلوس غصن في اليابان وملابساتها مع الإصرار على تبيان الحقيقة، نتمنى ألا تكون ظروف مغادرته بهذا الشكل مرتبطة بخلفيات داخلية لبنانية".



وأضاف: "الوضوح في الأمر ضروري كي لا تتأثر العلاقات اللبنانية اليابانية التاريخية".



وأكدت وسائل إعلام لبنانية اليوم أن كارلوس غصن، المدير المطاح به لتحالف "رينو- نيسان" لصناعة السيارات، وصل إلى لبنان، مستقلا طائرة خاصة، في عملية "تهريب" من اليابان، بوضعه في صندوق خشبي داخل طائرة، ومن ثم أكمل طريقه من تركيا إلى لبنان، مستقلا طائرة خاصة.



ودخلت مجموعة "بارا العسكرية" إلى منزل غصن في اليابان تحت غطاء فرقة موسيقية، ثم خرجت به في صندوق خشبي ولم تعلم حينها السلطات اليابانية بهذا الأمر.