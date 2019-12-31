«العصار»: الإرهاب نتاج خطاب ديني غير جيد

قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إنه مؤمن تماما بأهمية الانجازات التي تتم في الشأن العام والخطاب الديني، موضحا أن البلد خلال الخمس السنوات الأخيرة حققت الكثير خاصة في ملف الإرهاب، والذي كان نتاج خطاب ديني غير جيد.



وأكد «العصار» في كلمته بالصالون الشهري الأول للأهرام عن الشأن العام، أن تجديد الخطاب الديني له أهله وفئته، خاصة أنه يحتوي على علوم كثيرة يجب الإلمام بها مثل الفقه والحديث والقرآن.



وتابع قائلا: «يجب أن نركز على ثلاث نقاط مهمة أولها الجهاد في الإسلام، ثانيا قبول الآخر خاصة في القرى والنجوع، ثالثا السلوكيات والمعاملات».



ويشارك بالمؤتمر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ويدير الندوة الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها كوكبة من المثقفين والإعلاميين.