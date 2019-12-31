تصور لفتح فصل تمريض بنين بمطروح في 2020

تفقد الدكتور عبدالحميد روتان وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مطروح العام والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بالإضافة إلى الأقسام الحرجة بالمستشفي كقسم الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والغسيل الكلوي بحضور الدكتور حسن سالم مدير المستشفى والدكتورة سماح عبدالنبي مدير إدارة المستشفيات والدكتور صبري عصفور نائب مدير المستشفى والمهندسة مروة رفعت مدير الإدارة الهندسية.



كما تفقد المبنى الفندقي بالمستشفى لوضع تصور لفتح فصل تمريض بنين بعد إتمام كافة الإجراءات للعام الدراسي 20212020 ومحرقة النفايات الطبية والمكان المخصص لإقامة مفرمة النفايات الجديدة.



وأكد الدكتور عبدالحميد روتان علي أن هناك متابعة مستمرة لجميع المستشفيات بمطروح على مدار اليوم مشيرا إلي أن مكاتب خدمات المواطنين بالمستشفيات تعمل الان على مدار الساعة لتلقي شكاوى واقتراحات المرضى والتسهيل عليهم أي إجراءات إدارية.