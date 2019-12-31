منى زكى أول صوت فى العام الجديد على «إينرجى»

يحتفل عدد من النجوم والنجمات بالعام الجديد ٢٠٢٠ على إذاعة "إنيرجى ٩٢.١" بتوجيههم رسائل لجمهور الإذاعة تتضمن نصائح وأمنيات للعام الجديد.



وتذيع "إنيرجى" رسائل النجوم على رأس كل ساعة بشكل تنازلى، وتشمل تلك القائمة ١٢ نجمًا ونجمة، وهم: "محمد الشرنوبي، حنان مطاوع، مايا دياب، وائل جسار، هنا الزاهد، آبو، حسن رداد، هنا شيحة، حمزة نمرة، إنجي المقدم، هيثم شاكر، عمرو يوسف، ومنى زكى".



وستكون الفنانة زكي منى هى الصوت الذى سينتهى به العد التنازلى فى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، لتكون بذلك أول صوت مُذاع على "إنيرجى" فى العام الجديد ٢٠٢٠.



ويقول حسن الرداد لمستمعى إنيرجى: "خلو بالكم من أهلكم وحبايبكم في السنة الجديدة علشان دول أهم حاجة"، فيما تنصح هنا شيحة المستمعين، قائلة: "متستنوش الوقت المناسب عشان تعملوا اللى عاوزينه.. مفيش وقت.. اعملوه دلوقتي".



وتقدم إذاعة "إنيرجي"، خريطة برامجية جديدة في عام ٢٠٢٠، كما ستقدم نوعًا مختلفًا من الأغانى.