«90 دقيقة» يفضح ادعاءات «ناشط البويه»: هذا ما سجلته الكاميرا

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير صحيفة «الدستور»، تفاصيل التحقيقات الأولية في واقعة الاعتداء على الناشط الحقوقي جمال عيد، وإلقاء البويا على وجهه، والتي يتهم فيها الناشط الحقوقي وزارة الداخلية.



وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المصادر القريبة من التحقيقات الأولية قالت إن ما حدث هو أن الناشط جمال عيد كان يسير في الشارع وبجواره شخص يحمل بويا، وسقطت منه على وجه جمال عيد وهو ما رصدته الكاميرات.



واستكمل أنه لم يتم رصد أي سيارات في محيط هذه الحادثة، مضيفًا:" أتمنى أن يكون هناك فيديو يدعم هذه الأقوال لدحض مزاعم جمال عيد بشكل كامل، خاصة وأنها واقعة عبثية للغاية سواء كان جمال عيد يدّعيها، أو نفذتها أي جهة في الدولة".