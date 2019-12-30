مصطفى وزيري: «كباش التحرير» لن تتأثر بالتلوث

ولفت، إلى أن فكرة نقل تماثيل كباش معابد الكرنك ولدت منذ بضعة أشهر عندما تم الاستقرار على نقل تماثيل من الأقصر لمتحف الحضارة بالفسطاط والذي سيكون بموكب ملكي يشهده العالم.



وشدد وزيري، على أن أعمال التطوير في ميدان التحرير تتم بصورة مدروسة ورائعة، والآثار المنقولة إليه لن تتأثر بالتلوث.



وتابع: "نعمل على ترميم التماثيل الأربعة بمعبد الكرنك، والتي سيتم نقلها لميدان التحرير، وفور الانتهاء منها سيتم وضعها في ميدان التحرير".

أكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا خطورة على نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك إلى ميدان التحرير وكل يوم يتم نقل تماثيل وآثار من مختلف المحافظات للمتاحف بدون حدوث أي ضرر لها.وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن كل ما يروج عن نقل طريق الكباش عاري تماما من الصحة والكباش الأربعة التي سيتم نقلها لميدان التحرير كانت بمعبد الكرنك، وكان يغطيها التراب.