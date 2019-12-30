مُقلد المعلق علي محمد علي: نفسي حد يديني فرصة (فيديو)

أثار فيديو لشاب يقلد صوت المعلق الصوتي الرياضي علي محمد علي، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتواصلت "الدستور" مع الشاب مصطفى رمضان، ٢٦ عاما، خريج معهد فوق المتوسط، حيث قال إن التعليق الرياضي طموحه منذ الصغر، موضحا أنه علّق على دورات رمضانية عدة.



وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"الدستور" أنه تمرّن على التعليق الصوتي وعلي محمد علي هو المعلق المفضل له.



وتابع: "نفسي حد يديني فرصة، والفيديو المنتشر كان في مباراة الأهلي أمس، ولفت انتباه الحضور، واتفاجأت بيه ومبسوط جدا بردود الأفعال".