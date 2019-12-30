5 أيام تفصل صناع "باركود 615" عن تصويره

يواصل فريق عمل فيلم "باركود 615" تصوير عدد من مشاهد العمل في أحد الديكورات المخصصة للعمل، وهي المشاهد التي تجمع كل من الفنانة راندا البحيري والفنان محمد عز.



وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير أكثر من أحداثه بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت في الهرم، حيث يتبقى له 5 أيام تصوير للانتهاء من تصويره، منها يوم بالفيلا وأربعة أيام تصوير خارجي بالشوارع.



يدور أحداث فيلم "باركود 615" في إطار أكشن تشويقي، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال، بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين محمد عز وطارق صبري.



الفيلم من بطولة يشارك في بطولته كل من راندا البحيري، ومحمد عز، وطارق صبري، وسامية طرابلسي، وأحمد عزمي، وهاجر الشرنوبي، وإبرام سمير، وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور، ومحمود جامايكا، وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.