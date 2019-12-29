بدرية طلبة: "هعمل تطبيق GPS بصوتي على جوجل" «فيديو»

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنه سيتم عمل تطبيق GPS بصوتها، والإفيهات الخاصة بها، منوهة بأن ذلك بناءً على طلب متابعيها، مشيرة إلى أن التطبيق سيكون من خلال جوجل.



وأضافت بدرية طلبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن هناك شخص أخذ الفكرة وقدمها لشركة "جوجل"، والمواطنين عليهم أن يختاروا صوتي، أو يختاروا الصوت الأساسي للتطبيق.



وأدت بدرية طلبة، كيفية الحديث في التطبيق، قائلة: "امشي على طول، على طول زي ما بقولك متوجعش قلبى، ايوة اجنح ناحية الشمال، واخدنا الجٌمل اللي الناس حباها على الفيسبوك، وهي دي اللي هنسجلها".