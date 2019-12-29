لميس جابر: "أردوغان متغاظ من مصر بسبب 30 يونيو" «فيديو»

أكدت الدكتورة لميس جابر، أن العثمانيين خطفوا الخلافة من العباسيين، منوهة بأن لفظ "ترك" جاء من لفظ توران، وهى تعني طاغية.



وأشارت لميس جابر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "mbc"، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يردد أنه يعمل على إعادة ملك أجداده، موجهة رسالة له: "إشمعنا عينك على مصر، ملك أجدادك مش عندنا، روح على أوروبا".



ونوهت لميس جابر، بأنها ترى أن أردوغان يتم استعماله مثل قطر، ويعتبروه "بلطجي"، لافتة إلى أن من روج للنموذج التركي هم الإخوان، معقبة: "أردوغان متغاظ من مصر بسبب ثورة 30 يوينو"، واصفة ما حدث في 30 يونيو بـ المعجزة، معقبة: "ربنا كان إيده معانا".