شيرين: أنا مش قليلة الحيلة ومن يعاملني بسوء أرد عليه

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مرة آخرى عن وصفها لمنتقديها بـ "العوانس"، خلال حفلها الأخير في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.



وقالت شيرين عبدالوهاب خلال لقائها في برنامج "The Insider بالعربي"، والمُذاع عبر فضائية "دبي": "أنا لست قليلة الحيلة وعندما يعاملني أحد بسوء يجب أن أرد عليه بقوة".



وأضافت: "لما حد يقولي اخرسي أكيد لا زم هكون عنيفة في ردي".



وكانت شيرين عبدالوهاب، قد قالت في حفلها يوم 29 نوفمبر بموسم الرياض: "المرة اللي فاتت زعلوا مني لما قلت إن الستات لازم تسمع كلام الرجالة، طيب الرجالة دول عسل وسكر".



وتابعت: "مش عارفة إيه اللي يزعلهم من كده، أكيد دول شوية عوانس".