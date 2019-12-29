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شاب يستعين بأغنية "بشرة خير" للترويج لمعالم الشرقية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:44 م
الشرقية
الشرقية
سناء إسماعيل
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استخدم شاب يدعى محمد برجي، لحن أغنية "بشرة خير"، للترويج لمحافظة الشرقية وأهم المدن والقرى الموجودة فيها.

وقال الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "on e": "الشاب قرر استخدام دعاية لمحافظته، والترويج للهجة الشرقية التي استخدمها في كلمات الأغنية".

وظهرت خلال الفيديو فتاة ترتدي ملابس بابا نويل، وتضع لحية وتوزع هدايا على المارة في الشارع وتلتقط معهم صورًا تذكارية.

وأكد محمد برجي، صاحب فكرة الفيديو ومخرجه، أن الهدف منه هو إسعاد أهالي الشرقية مستخدمًا كلمات أغنية بشرة خير للتعريف بأهم معالم وصفات أهالي الشرقية.

وأوضح أن تكلفة تصوير الفيديو والملابس وصلت إلى 1000 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن التصوير تم عن طريق كاميرا موبايل.

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