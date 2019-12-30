بعيدًا عن الأدوية.. علاجات فعالة لتخفيف مشاكل الأكزيما

التهاب الجلد التأتبي، أو كما يطلق عليه اسم "الأكزيما"، هو نوع من حالة الجلد التي تجعل بشرتك حمراء وعرضة للحكة.



ووفقًا لما ذكره موقع "healthy builderz" الطبى، فإن الأطفال أكثر عرضة لهذا المرض، ولكن يمكن للبالغين أيضًا أن يصابوا به.



وتعتبر الأكزيما حالة جلدية مزمنة، حيث يمكنها البقاء معك أثناء تقدمك في العمر، وفي بعض الأحيان تشتعل وتسبب الحكة، ثم تهدأ بعد ذلك.



وعلى الرغم من عدم وجود علاجات معروفة للأكزيما، إلا أن هناك علاجات يمكن أن تخفف من الحكة وكذلك الاحمرار المصاحب لها.



غسول كالامين

غسول كالامين هو نوع من كريم الهيدروكورتيزون بدون وصفة طبية، والذي يمكن استخدامه في المنطقة المصابة للمساعدة في تهدئة البشرة.



المكيف

الهواء الجاف ليس صديقًا لشخص مصاب بالأكزيما لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم حالته. إذا كان هذا هو الحال، سيكون من الجيد تركيب جهاز ترطيب في غرفة نومك، أو في غرفة المعيشة الخاصة بك، لخلق المزيد من الرطوبة في الهواء الذي تمتصه بشرتك.



حمام المغنيسيوم

غالبًا ما يوجد المغنيسيوم في العديد الملح البحري، ولكن يمكنك أيضًا الاستفادة من هذا المكون للمساعدة في تخفيف حالة بشرتك.



فقد يساعد النقع في الماء في تهدئة تهيج جلدك، لكن بالنسبة لبعض مرضى الأكزيما، فإن هذا يؤدي فقط إلى تفاقم المشكلة، فإذا كانت بشرتك قادرة على تحمل المغنيسيوم، فقم بإضافة 2 كوب من رقائق المغنيسيوم، و10 قطرات من الزيوت الأساسية وملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا إلى ماء حمامك قبل نقعها فيه.



مرق العظام

هناك طريقة أخرى للتخفيف من مشاكل الأكزيما وهي احتساء بعض من مرق العظام الغني بالفيتامينات والمعادن، وكذلك الجيلاتين الذي يمكن أن يهدئ الألم في بشرتك أثناء عمليات التفجر.