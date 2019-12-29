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معتز عبدالفتاح يكشف سلسلة محاولات أردوغان للتآمر على مصر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:12 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن سعي أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يعتبر حلقة من سلسلة طويلة من التآمر على مصر، بدأها أردوغان من ناحية الشرق لكنه فشل.

وأضاف معتز عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن أردوغان حاول طعن مصر من غزة وشمال سيناء وأرسل مرتزقة، لكنه فشل وتم دك حصون الإرهاب شمالًا، وتم قطع ذراعه هناك.

وأشار إلى أن أردوغان حاول مرة آخرى من ناحية الجنوب، وسعى لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في جزيرة سواكن السودانية، ويتقارب مع النظام السوداني الإخواني بقيادة البشير، ومرة آخرى، من خلال الجنوب حاول التواصل مع إثيوبيا لتكون أكثر تشددًا، كان يأمل مواجهة مباشرة بين مصر وإثيوبيا، لكن ما يحدث ملحمة لا تقل عن ملحمة طابا، ستقطع أذرع كل من يحاول أن يتدخل.

وأردف:"بيلف حوالينا، مرة غزة ومرة السودان، والآن ليبيا، وصل في زيارة مفاجئة جدًا لتونس، حاول يورط النظام التونسي، لكن تونس الشقيقة رفضت أن تكون جزء من المؤامرة على البلدان العربية".

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