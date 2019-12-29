ميريام فارس تستقبل ليلة رأس السنة في الأردن

تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة في الأردن وبالتحديد بفندق الشيراتون عمان.



ومن المقرر أن تؤدي ميريام فارس، خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث.



كما أن ميريام فارس، ستحيي حفلًا آخر يوم 4 يناير المقبل، ويُقام في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية، ويشاركها خلال الحفل الفنانة أنغام في الحفل كل من الفنان الكويتي عبدالله الرويشد.



وتعيش ميريام فارس، حالة انتعاشة فنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إحيائها حفل غنائي مؤخرَا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية وشاركها خلال الحفل الفنان المغربي سعد لمجرد، وحضر الحفل عدد كبير من جمهورهما حيث كان الحفل الأول لهما في موسم الرياض.