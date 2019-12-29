أبطال فيلم «ماكو» ببدل الغطس بصورة من الكواليس



وتواصل الفنانة ناهد السباعي، تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد رفقة عدد من النجوم.



وجمعت الصورة كلا من ناهد السباعي، والنجم التركي، مراد يلدريم، ونيقولا معوض، وبسمة، وسارة الشامي، وخالد أنور، ومحمد مهران، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس، وهو من أوائل الأفلام التي تدور أحداثه تحت الماء.



يُشار إلى أنه تم تصوير جميع مشاهد فيلم "ماكو" تحت المياه، وذلك للمرة الأولى في الأفلام المصرية.



يذكر أن الفنانة منة فضالي كانت من ضمن طاقم الفيلم، وذلك قبل أن يتم الاستغناء عنها، وكانت هي الوحيدة التي سيتم تصوير دورها خارج المياه، حيث كان من المفترض أن تؤدي شخصية مايا، وهي "كيك بوكسينج".

نشرت الفنانة بسمة صورة لهم من كواليس الفيلم، عبر صفحتها الشخصيىة بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها الجميع على ظهر يخت في عرض البحر وهم يرتدون بدل غطس.