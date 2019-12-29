«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إن أساس مشروع "مسرح مصر" أننا أسرة، معقبًا: "شعورهم بأننا أسرة كان سبب النجاح".



وأضاف أشرف عبدالباقي، خلال تصريحاته ببرنامج "ET بالعربي"، أن نجوم مسرح مصر أصبح لديهم القدرة على الاختيار، والتعلم من أخطائهم، مشيرًا إلى أن نهاية مسرح مصر لم يكن سببها أي خلافات، ولكن السبب الأساسي هو حدوث تشبع لدى الجميع.



وأردف: "بعد أن أصبحوا نجومًا أصبحت أجورهم ضخمة، واستحالة اضغط على حد إنسانيًا، وكل واحد من حقه أن يكون نجم، ومن حقه ربنا يكرمه، ومينفعش استغل ده"، موجهًا لهم نصيحة، قائلًا: "حاولوا تختاروا كويس، وأي إن كانت النتيجة أنت عملت اللي عليك، ولما تنجح متفرحش بالنجاح أوي عشان تركز في اللي بعده".