أحمد حلمى يهنئ أشرف زكى بعيد ميلاده

هنأ الفنان أحمد حلمي، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وقال أحمد حلمي، في تعليقه على صورة أشرف زكي: "كل سنة وأنت طيب يا نقيبنا ورئيس أكاديمية فنونا يا دكتور أشرف زكي.. حقيقي إنسان يعجز عن وصفه اللسان".



كان الفنان أشرف زكي، قد احتفل بعيد ميلاده رفقة عدد من النجوم، وكان الاحتفال ثنائيًا له ومع الفنان الشاب محمد أسامة أوس أوس.



وشارك في الاحتفال زوجته الفنانة روجينا، وابنتاهما، وعلي ربيع، وأوس أوس، ومحمد علي رزق، وإيهاب فهمي، وغيرهم من النجوم.



يذكر أن الفنان أشرف زكي، عرضت له مؤخرًا مسرحية "لوكاندة الأوباش"، والتي يقوم بإخراجها وعرضت في موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.



المسرحية بطولة حسن الرداد، ومايا دياب، وماجد المصري وهالة فاخر، وشيماء سيف، وأوس أوس، وغيرهم من النجوم الشباب.