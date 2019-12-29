غدًا.. مجلس «الصحفيين» يعقد اجتماعًا لتحديد موعد لجنة القيد

دعا ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس النقابة لاجتماع مجلس غدًا الإثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة شئون القيد، وتحديد موعد لجنة القيد تحت التمرين، والاستعداد لعقد الجمعية العمومية العادية لاعتماد الميزانية ومناقشة شئون النقابة.



وكان آخر اجتماع للمجلس قد ناقش تطوير مشروع العلاج وفتح الاشتراك به للأعضاء وأسرهم.



ويستعرض الاجتماع، غدًا، ما قامت به لجان المجلس خلال عام 2019، وجدول أعمال المجلس الفترة المقبلة.