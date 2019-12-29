«الأرصاد»: نشاط الرياح الزائد يزيد من إحساس البرودة

صرح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن هذا التوقيت من العام تنخفض فيه درجات الحرارة.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، إن الرياح الجنوبية الغربية بها نسبة من الجفاف ونشاط للرياح يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.



كما أوضح، أنه من الطبيعي بالنسبة للتوقيت هذا العام أن يكون الطقس شديد البرودة في ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح، معتدل على بعض المناطق خلال ساعات النهار ويميل للبرودة على مناطق أخرى.



وتابع:" فرص سقوط الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وبالتالي تعتبر الأجواء مستقرة إلى حد كبير في هذا التوقيت".