محمد صبحي: بعض الأسر في المناطق الشعبية تنجب 13 طفلا

قال الفنان محمد صبحي، إن مشكلة الزيادة السكانية مشكلة كبيرة وسبق وناقشها في مسلسل "أنا وهؤلاء"، والذي عرض في عام 2007.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر": "نحن في مشكلة كبيرة لازم الناس تفهمها ولا بد أن نبتعد عن كل ما يمس الدين".



وأكد أنه يوجد بعض الأسر من سكان العشوائيات ينجبون 13 طفلا والمتوسط هو 8 أطفال.



وأكد أن 30 مليون من الشعب المصري فيهم الأثرياء والطبقة المتوسطة والفقيرة ينجبون من 3 إلى 4 أطفال، رغم أن الأغنياء في مقدروهم إنجاب 10 أطفال.



وأوضح أن المشكلة أنه مهما صنعت من إنجازات فالذي يدفع الثمن المواطن الذي يمثل قيمة مضافة للوطن وليس سالبة لأن لدينا نسبة كبيرة قيمة سالبة، كما أن الضرائب ندفعها من أجل العدالة الاجتماعية وليس الظلم الاجتماعي.

