نادين نسيب نجيم تستعد لتصوير "عشرين عشرين" مطلع العام الجديد

تستعد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لتصوير دورها في مسلسلها الجديد "عشرين عشرين"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.



وكشف المخرج اللبناني فيليب أسمر، عن أن انطلاق التصوير سيكون مطلع الأسبوع الأول من العام الجديد 2020.



ويشارك نادين نسيب نجيم، في بطولة العمل الفنان السوري قصي خولي، وذلك في التعاون الثاني لهما على التوالي بعد نجاحهما في مسلسل "خمسة ونص"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.



ونشر أسمر صورة لمغلف سيناريو المسلسل وجزء من الحوار وأرفقها بتعليق جاء فيه: "يتبقى 10 أيام للتصوير".



يذكر أن مسلسل "خمسة ونص"، من بطولة نادين نسيب نجيم، الفنان السوري قصي خولي، الفنان السوري معتصم النهار، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.



