زوجة أحمد زاهر تهنئ هنادي مهنا بخطوبتها: "فرحانة بيكي"

هنأت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، الفنانة الشابة هنادي مهنا، بسبب خطبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح.



وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "البنوتة كبرت وبقت عروسة إحساسي إن بنت من بناتي عروسة... ما إنتي بنوتي وصاحبتي وحبيبتي يا هنادي وفرحانة بيكي وليكي بزينة الشباب الغالي ابن الغالي.. الطيبون للطيبات".



وأضافت: "حبيبتي ربنا يسعدكوا ويبعد عنكم شر العيون.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.. يالا كله يصلي على النبي لعروستنا الحلوة هنادي مهنا وزينة الشباب أحمد خالد صالح ألف مبروك حبايبي".



يذكر أن هنادي مهنا، احتفلت بخطوبتها على أحمد خالد صالح، في حفل حضره عدد محدود من النجوم على رأسهم الفنان تامر حسني، وعدد كبير من عائلتهما وأصدقائهما.

