"تشابك الأيدى".. اختبار جديد يكشف عن صحة القلب

القلب هو أحد أهم الأعضاء في الجسم كله،؛ لذلك من المهم أن نبقيه في حالة عمل جيدة، وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان القلب بصحة جيدة دون زيارة طبيب.



وكشف موقع "Bright Side" الطبي عن خدعة بسيطة تدعي أنها يمكن أن تخبرنا عن مدى صحة قلبنا، ولا يستغرق الأمر سوى 30 ثانية.



طريقة إجراء الاختبار:

- للبدء: تحتاج إلى الحصول على وعاء أو حوض كبير بما يكفي لتناسب يديك.



- ملء الوعاء بالماء البارد، وإضافة بعض الثلج للحصول على نتائج أفضل.



- قم بغمر يديك في وعاء الماء لمدة 30 ثانية بالضبط.



يقولون إن هذا سيساعدك على معرفة كيفية استجابة دمك عندما يتلامس مع البرد.



كيفية معرفة نتيجة الاختبار:

- هناك نوعان من النتائج المحتملة لهذا الاختبار، وفقًا لـ Bright Side.



- الأول: هو أن أصابعك قد تحولت إلى اللون الأحمر، وهذه علامة جيدة لأنها تعني أنه من المحتمل ألا تواجه أي مشاكل متعلقة بالأوكسجين في دمك، كما يشير إلى أن القلب والدورة الدموية يتمتعان بصحة جيدة.



- الثاني: إذا ظهرت أطراف أصابعك شاحبة أو تحول لونًا مزرقًا، فقد يشير ذلك إلى احتمال تعرضك لبعض مشاكل الدورة الدموية.



نصائح للحفاظ على صحة قلبك:

- الابتعاد عن التدخين.



- إدارة الكولسترول في الدم من خلال التغذية الصحية.



- الحفاظ على الجسم من مرض السكري.



- المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.



- الاهتمام بتناول الغذاء الصحي.



- تناول كميات أقل من الملح.



- استبدل الدهون غير الصحية بالدهون الصحية.



- الحد من الكحول وتجنب التدخين.