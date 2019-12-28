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عائشة بن أحمد تهنئ تامر حسني بإيرادات "الفلوس"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:12 م
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت عائشة بن أحمد رفقة الفنان تامر حسني من كواليس فيلم "الفلوس" الذي يعرض حاليًا في السينمات، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها.

وعلقت عليها قائلة: "مبروك تمووور إيرادات فيلم الفلوس"، ورد عليها الفنان تامر حسني، قائلًا: "الله يبارك فيكي يارب".

وكان تامر حسنى طرح الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو.

الفيلم قصة وبطولة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فيه النجوم: زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عزالدين وغيرهما.

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