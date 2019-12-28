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أبرزها القيادة الذاتية.. طرق الاستفادة من الذكاء الاصطناعى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قالت الدكتورة سالي مبروك، خبيرة التخطيط الاستراتيجي، إنه على البشر أن يكون لديهم وعي بالإيجابيات قبل إدراك السلبيات، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قدرة ذكائه عالية جدًا ويسهل عملية الحياة اليومية بشكل كبير وملحوظ.

وأوضحت سالي مبروك، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن الذكاء الصناعي له إيجابيات، أبرزها على المجال الصحي، وهي أنه يستطيع بشكل يومي إعطاء مؤشرات عن الحالة الصحية من قياس الضغط ونبضات القلب.

وأشارت خبيرة التخطيط الاستراتيجي، إلى أن الخدمات اليومية، من خلال السيارات ذاتية القيادة وتخفيف العبء من على المواطن.

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