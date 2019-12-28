تامر حسنى ورامى جمال يشعلان أكبر حفل فى مصر تحت شعار كامل العدد

أشعل الفنان تامر حسني حفله الغنائي الضخم بأجمل أغانيه وسط عشاقه ومحبيه تحت شعار كامل العدد بمركز المنارة، والذي نفذت كل التذاكر المطروحة له رغم صعوبة توقيت الامتحانات وبرودة الطقس.



قدم الفنان رامي جمال الفقرة الأولي في الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور على أغانيه الشهيرة، وظل الجمهور يشجعه تعبرًا منهم على محبتهم له ومساندته في محنته الأخيرة، واستمر الغناء لمدة ساعة ونصف، ثم صعد على المسرح النجم تامرحسني وسط صراخ ومحبيه ومباركات الجمهور له على دخوله موسوعة جينيس، وعلى تصدر فيلمه الأخير "الفلوس" شباك تذاكر مصر والوطن.



قدم تامر، خلال الحفل، أحدث أغانيه وهي أغنية "حلو المكان" من فيلمه الجديد "الفلوس" الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض المصرية، وقد غناها مرتين بناء على طلب الجمهور إلى جانب مجموعة من الأغاني التي يقدمها دائمًا بحفلاته، ومنها "عيش بشوقك، قرب حبيبي، بنت الإيه، أكتر حاجة، أنا ولا عارف، بعيش، ناسيني ليه، كفاياك أعذار"، وسط تفاعل كبير جدًا من جميع الحضور.



وقدم تامر في منتصف فقرته الفنان رامي جمال مرة أخرى ليفاجأ الجماهير بإعادة توزيع أغنية دايب للفنان تامرحسني، وقد لحنها رامي جمال في ٢٠٠٨، وكانت ضمن ألبوم قرب كمان للفنان تامرحسني وقدموها بتوزيع جديد لهيثم راضي، وأضافت الأغنية روح من الفرحة والبهجة للحضور، وكلاهما تقدما بأجمل المعاني في شخص الآخر بدافع الأخوة والصداقة.



وحرص تامر حسني على أن يكون شكل المسرح مبتكر، حيث تم إستخدام تقنية الـ 3D Mapping على الشاشات، والتي بدأ استعمالها تامر حسني ابتداءً من حفله في الجامعة الأمريكية، ويعتبر تامر الفنان الوحيد في الشرق الأوسط الذي قدم هذه التقنية الفنية الحديثة لمصر والعالم العربي، ويعتبر هذا الحفل هو الحفل المباع الأكبر لعام 2019، وشهد حضور جماهيري ضخم تجاوز الـ25 ألف شخص.