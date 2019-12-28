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الأبراج اليوم

قبل مباراة زيسكو.. الفلك يحذر الزمالك: "طالعه غير مُبشر"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:13 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكل منهما.

ويمر الزمالك فى الفترة الأخيرة بالكثير من التعثرات المحلية، والنتائج السلبية التي تسببت حدوث فجوة بين الجماهير والفريق الأبيض.

أما فلكيًا، فتوقعت خبيرة الأبراج العراقية، جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، صاحب برج الدلو، الحظ السيئ، بسبب كثرة التوتر، بالإضافة إلى الحظ الكبير للحارس محمد عواد صاحب برج السرطان.

وكان نصيب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، من الأبراج، هو المزيد من التردد والعصبية الناجمة من التوتر الزائد، أما عن زميل فريقيه مصطفى محمد فقد تنبأت خبيرة الأبراج بمزيد من التألق والتوفيق.

وتنبأت لقائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" برج الحوت بسوء حظ في الكثير من مجريات اللقاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى العصبية الزائدة منه.

ويعاني الزمالك من نقص في الجبهة اليمنى بعد إصابة حازم إمام لاعب الفريق في مباراة الإنتاج الحربي بالأمس وعدم وجود بديل له بعد فسخ التونسي حمدي النقاز عقده مع الفريق.

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