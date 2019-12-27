حضور جماهيري كثيف في حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية (صور)

شهد حفل الفنان علي الحجار، مساء اليوم الجمعة، حضورا جماهيريا كثيفا بالجامعة الأمريكية في القاهرة.



يقدم الحجار خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيه التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية الضخمة والطويلة.



ويقيم الفنان علي الحجار الحفل ليحتفل مع جمهوره بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان الأسبوع الماضي.