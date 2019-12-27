برلماني ليبي: دعم أردوغان للإرهاب هدفه إيجاد موطئ قدم في ليبيا

أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، أن دعم النظام التركي للإرهاب في ليبيا هدفه إيجاد موطئ قدم له فيها.

وقال العقوري، وفقا لتصريحات صحفية، إن حكومة الوفاق التي تستجدي تدخل النظام التركي “غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب الليبي لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان”.

وطلب حكومة السراج دعما عسكريا من تركيا جويا وبريا وبحريا لوقف تقدم الجيش الليبي باتجاه العاصمة طرابلس حيث يخوض الجيش الليبي معركة ضد الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة بدعم من حكومة الوفاق، حسبما ذكرت قناة "مداد نيوز" السعودية.

وسيطر الجيش على معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين على بعد 10 كيلو مترات من قلب طرابلس كما تقدم في محوري الخلة ومشروع الهضبة بعد انهيار في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.