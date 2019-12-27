مصطفى بكرى: ننتظر عودة أسامة كمال بفارغ الصبر (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نشأت الديهي، سيعود قريبًا لتقديم برنامجه في قناة "تن"، بعد قرار إدارة القناة استمرارها في العمل.



وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ننتظر عودة أسامة كمال بفارغ الصبر، فإنه شخصية نبيلة وإعلامي محترم وصاحب صوت هادئ وعاقل ووطني، ويعد عنصر توازن في الخريطة الإعلامية".



وتابع: "أسامة كمال إنسان وطني مواقفه واضحة ومحددة وعقلاني ويستحق أن يعود إلى شاشة التلفزيون مرة أخرى، لنستمع إليه وإلى مهنته العالية، وتقدير الشارع له واحترام كل من كان يشاهده لأدائه المهني".



وسبق أن رجح بكري، عودة أسامة كمال لقناة "القاهرة والناس"، ضمن ملامح الخريطة الإعلامية الجديدة بعد الحديث عن إحداث تغييرات كبيرة على الساحة الإعلامية.