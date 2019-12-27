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فن

تكريم لبلبة فى "المهن التمثيلية" الثلاثاء

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:57 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الثلاثاء المقبل، النجمة لبلبة، عن مجمل أعمالها، وما قدمته للفن فى السنوات الماضية، على مسرح النقابة بشارع قصر العينى، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية.

يشار إلى أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية، يرأسه الدكتور أشرف زكى، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيونى، ونائب مدير المهرجان الفنانة منة بدر تيسير، وتشارك فى هذه الدورة 10 عروض مسرحية.

ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والمخرج محمد مرسي، والمخرج مصطفى فكري، والمخرج مرقس عادل.

وكان المهرجان قد كرم أيضا الفنان القدير حسن حسني، وسط حضور مجموعة من النجوم، يأتى فى مقدمتهم محمد سعد ومحمد هنيدى.

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