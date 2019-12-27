-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:43 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
قال المهندس صبرى الشرقاوي، رئيس شركتي رشيد والبرلس للبترول، إحدى شركات قطاع البترول المصري، إن وزارة البترول حرصت على إعادة وضع الشركة فى صفوف الشركات المنتجة للغاز الطبيعي في مصر؛ وتم تعظيم الاستفادة من تسهيلات معالجة الإنتاج البرية والبنية البحرية تحت السطحية، من خلال حقول دلتا غرب النيل التي تشمل حقول ليبرا تورس وحقول الجيزة والفيوم، وأسهمت في تعجيل إنتاج تلك الحقول، وزيادة معدلات ضخ الغازات للشبكة القومية.

وأوضح الشرقاوى، لـ"الدستور"، أنه نتيجة لتضافر جهود الشركاء الأجانب مع قيادات الشركة والإدارات الفنية، تم وضع خطة متكاملة من ثلاثة محاور لتعظيم الاستفادة من الإنتاج والآبار التنموية.

المحور الأول «تعظيم الوضع الحالى»:
تعمل الشركة لتعظيم الاستفادة من الآبار التنموية في «المرحلة التاسعة- ب» عن طريق استغلال تلك الآبار في استهداف طبقات استكشافية عميقة حاملة للغازات لأول مرة فى تاريخ الشركة بتكلفة استثمارية منخفضة، مقارنة بتكلفة الآبار الاستكشافية السابقة، وقد تم تطبيق هذه الطريقة من خلال بئرين من آبار هذه المرحلة.

وأثمرت هذه الطريقة عن النجاح فى اكتشاف طبقة «seagull» في العصر الميسينياني «Messinian» من البئر swan east، وأضافت هذه الطبقة الجديدة نحو 67 مليار قدم مكعب كمخزون قابل للاستخراج بشكل أولى، ولقد تم تعديل خطة إكمال البئر من أحادية الطبقة إلى ثنائية الطبقة بإكمال ذكى بمعدل إنتاج مبدئى قدره 100 مليون قدم مكعب يوميًا بزيادة قدرها 50 مليون قدم مكعب يوميا عن المستهدف، والعمل جارى على دراسة نتائج حفر هذا الاستكشاف؛ لتعظيم الاستفادة منه ودراسة إمكانية إضافة آبار مستقبلية فى هذه الطبقة.

وكانت آبار هذه المرحلة تتضمن أربع آبار متعددة الأهداف، مما تطلب الحفر بزاوية انحراف تتعدى 70 درجة لاختراق الطبقات في أفضل مكان «Good Facies»، لتحديد أعلى إنتاجية طبقًا للدراسات السيزمية «Seismic Studies»، وكان هذا من إحدى التحديات فى هذه المرحلة.

وانتهى حفر باقي آبار المرحلة التاسعة- ب، وجار العمل الآن على إكمال باقي الآبار، ومن المتوقع زيادة إنتاج الشركة بعد الانتهاء من ربط باقي الآبار.

أما المحور الثانى «الخطة متوسطة المدى»:
جرى عقد العديد من الورش والاجتماعات الفنية مع الشركاء الأجانب، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وذلك لاختيار أفضل الفرص التنموية للمرحلة العاشرة التى تهدف لسد الفجوة فى الإنتاج بين المرحلة التاسعة- ب، والمرحلة الاستكشافية «HPHT»، وأسفرت هذه الدراسات عن نتائج أولية متمثلة فى اختيار أفضل 7 فرص تنموية «آبار»، منها 4 فرص «آبار» ثنائية الأهداف «dual target»، ويتم حاليًا تقييم باقى الفرص لزيادة عدد الآبار المستهدفة فى هذه المرحلة التنموية؛ لتعظيم القيمتين الإنتاجية والاقتصادية للمشروع.

المحور الثالث «الخطة طويلة المدى»:
ويتمثل فى حفر آبار عميقة استكشافية لاستهداف طبقات جديدة عالية الضغط والحرارة (HPHT) لم تنتج من قبل، وقد تم إجراء العديد من الدراسات السيزمية التى أسفرت عن وضع خطة طموحة لحفر أربع آبار استكشافية تستهدف مناطق «Montu–Scorpion–Sneed - Mohr».

ولقد تم وضع تصميم الآبار بالكيفية المناسبة لبلوغ الطبقات المستهدفة العميقة عالية الضغط والحرارة «HPHT» بشكل آمن، وتمت الموافقة على حفر بئرين استكشافيتين من الشركاء والمناقشة جارية للبئرين الآخريين، وجار حفر البئر الاسكشافية الأولـى «Montu» بتكلفة مبدئية مقدرة بـ 81 مليون دولار، ووضع خطة مبدئية لتنمية الحقل بخمسة آبار فى حالة نجاح الاستكشاف، وسيتم تأكيدها بعد نتائج الحفر، وسوف تتوالى أعمال الاستكشاف فى حقل «Scorpion» تباعا، ويبلغ الاحتياطى المأمول «2U» فى حالة النجاح من هذه الحقول 3.5 تريليون قدم مكعب من حقول شركتي رشيد والبرلس.

وتقع منطقة امتياز رشيد على بعد 48 كم من الشمال الشرقى لفرع رشيد من نهر النيل، وقد بدأ الإنتاج من حقول امتياز رشيد عام 2001 من خلال المنصة البحرية «P1» إلى محطة المعالجة البرية بإدكو، وشملت تنمية منطقة الامتياز أربع مراحل من2001  إلى 2009 ؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج فى معظم الأحيان عند الطاقة الإنتاجية القصوى لمحطة المعالجة «420 مليون قدم يوميا».

أما منطقة امتياز غرب الدلتا للمياه العميقة البالغة مساحتها حوالى 1366.6 كم2 فتبعد حوالى 80 كم من ساحل مدينة الإسكندرية فى المياه العميقة للبحر المتوسط على أعماق تتراوح من 400 متر حتى 1200 متر تحت سطح المياه.

كما أعلن رئيس رشيد الانتهاء من حفر باقى آبار مشروع تنمية وإنتاج المرحلة  9«ب» بالمياه العميقة بغرب الدلتا وجار حاليًا العمل على ربطها على الإنتاج تباعا حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، لإضافة نحو 390 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من إجمالى 6 آبار، ومن المتوقع الانتهاء من وضع الآبار الثلاث الأولى على الإنتاج في الربع الأخير من عام 2019 بمعدل إنتاج نحو 220 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح أن إجمالى متوسط الغاز المباع لشركتى رشيد والبرلس، بلغ خلال العام حوالى 290 مليون قدم مكعب غاز يوميا ونحو 3500 برميل يوميا من المتكثفات، وأن حجم الانفاق بلغ 345 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، رصدت شركة شل الهولندية نحو 500 مليون دولار استثمارات خلال 2019- 2020، لتنفيذ عدد من المشروعات المتمثلة فى مشروع المرحلة 9 (ب)، ومشروع إنشاء خط أنابيب لربط حقول غازات غرب الدلتا.

وتقدر احتياطيات حقول البرلس المؤكدة بجميع مراحلها وحقولها نحو 5 تريليونات قدم مكعب غاز وحوالى 55 مليون برميل متكثفات.
خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار
خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار
خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار
خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"البترول": أول إنتاج من مشروع المرحلة "9 ب" بداية أكتوبر

"العطار": الانتهاء من حفر 3 آبار بمشروع "9 ب" بالبحر المتوسط

"البترول" تنتج أول 20 مليون قدم غاز من آبار المرحلة 9 ب

"البترول": دخول 8 آبار جديدة على خريطة الإنتاج فى 2019

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

منذ ساعة الا ربع

خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على القاهرة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة‎

منذ حوالي 17 ساعة

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. نقل كباش الكرنك للمتحف الكبير

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

مصرع شاب صعقا بسبب الأمطار بالدقهلية

مدبولى يصدر قراراً بتنظيم عمل الأمانة الفنية لجنة فض منازعات الاستثمار

أمير مرتضى يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك.. ويعلق على صفقة كهربا

الحكومة تعلق على غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء

منوعات

احتفظ بصخرة لسنوات.. ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت في حريق منزل

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

كشكول

مصرع "طالب" بالدقهلية بعد تعرضه لصاعقة كهربائية نتيجة الأمطار

"التعليم العالي": افتتاح 7 مجتمعات تكنولوجية في المحافظات 2020

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام بـ"تجارة عين شمس"

"الابتكار اللغوي" بجامعة حلوان يستقبل المتدربين.. 27 يناير

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

اليوم.. "الإيسيسكو" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في الرباط

افتتاح معرض الفنان جورج بخيت بأوبرا الإسكندرية

"دراسات في تاريخ مصر والعالم العربي" أحدث إصدارات دار الكتب

ملتقى الهناجر يناقش القوى الناعمة ودورها المجتمعي

صفحتنا ع الفيس بوك