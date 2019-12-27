أحدث موضة للأقراط في 2020 (صور)

ألكسندر ماكوين









ويس فيتون









ابال غورونغ









دولشي أند جابانا









انفين









شانيل



من خلال أقراط ناعمة من دار شانيل، فالشكل الحديث للعام المقبل عبارة عن سلسلة معدنية قصيرة وعريضة قليلًا تتدلى من الأذن ويتصل بها من الأسفل قلب صغير كتب داخله كلمة Chanel.





في كل عام جديد تظهر موضة مختلفة وجريئة للأقراط، مما يضع الفتيات في حيرة لاختيار الأقراط المناسبة لهن، ولتقسيمة الوجه، لذا نوضح لكِ خلال سطور أحدث موضة للأقراط في 2020 لتختارِ بينهم.ومن أبرز أشكال العام المقبل هي الأقراط الدائرية، فلها بريق خاص لا ينطفىء، وقد أطلقتها دار ألكسندر مكوين، بطريقتها الخاصة من خلال تصميم مبتكر، فرأيناها بأحجام صغيرة وكبيرة تتصل ببعضها.فكرة أقراط بوهيمية غريبة من دار لويس فيتون، معتمدة على شريط رفيع متدلى من الأذن، وطويل يصل حتى الأكتاف، وفي آخره ريشة واسعة ملونة ظهرت عليها رسمة العيون.تعتبر هذه الدار مختلفة في اختياراتها، ترى أقراطًا تُناسب الأمسيات الليلية، في الشكل الأحدث نجد حبة لؤلؤ كبيرة معلقة بالأذن، متصلة بها دوائر مكسوة باللؤلؤ أيضًا وهي متفاوتة الأحجام.تعتمد على أقراط ضخمة مصنوعة من مربعات من المعدن الذهبي المعتّق تتوسّطها أحجار كبيرة الحجم ولونها أزرق، وظهرت مشابهة لقطعة الرأس الملكية.الأقراط المصنوعة من الشراشيب لا تزال موجودة على ساحة الموضة هذا الشتاء أيضًا، من خلال قطعة معدنية تتصل بها شراشيب خضراء منسدلة بطريقة مميّزة وعصرية.