رائد العزاوى يوضح أسباب استقالة الرئيس العراقى (فيديو)

قال رائد العزاوي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن الرئيس العراقي برهام صالح، اعتمد في تقديم استقالته على المادة 67 من الدستور العراقي، والتي تفسر فقراته كما يرى كاتبها.



وأضاف خلال مداخلة على قناة الغد أن، الفقرة 67 من الدستور تشير إلى أن على رئيس الجمهورية أن يكون حاميًا لأمن وسلامة واستقرار البلاد وهو ما ركن إليه الرئيس العراقي، بموجبها وضع استقالته أمام البرلمان، لأنه لم يجد بدًا من هذا الموقف.



وأردف:"الموقف متأزمًا، والرئيس يواجه ضغوطات شديدة، من كتلة البناء وهي كتلة توافقية متآلفة بين هادي العامري ونور المالكي وقيس الخزعلي، لديها ارتباطات إيران وبقاسم سليماني".



وقدم الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، بيانًا للبرلمان أعرب فيه عن استعداده للاستقالة، فيما غادر بغداد إلى السليمانية.



وقال برهم صالح في خطاب للبرلمان إن "مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة"، وأضاف: "أقدم استقالتي تفاديًا للإخلال بمبدأ دستوري".



وأضاف أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب"، لذا "أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي".